По сообщению пресс-службы Кремля, Путин сказал Эрдогану, что российская "спецоперация" идет по плану и в соответствии с графиком. Путин также заявил, что она может быть приостановлена "только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России".
Как сообщает канцелярия турецкого президента, Эрдоган заявил о готовности способствовать мирному урегулированию ситуации.
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