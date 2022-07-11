Расследователи: РФ вывозит украденное украинское зерно через Крым

Как пишет портал "Радио Свобода", украинские власти обвиняют Россию в воровстве на захваченных во время вторжения территориях как минимум 400 тысяч тонн зерна.
Журналисты "Схем", в частности, установили, что украинское зерно в Крыму грузится в порту "Авлита" в Доковой бухте Севастополя. "При входе в крымский порт балкеры выключают радары, поэтому их невозможно отследить системами мониторинга судов. Но сухогрузам не удается "спрятаться" от спутника, который из космоса фиксирует пребывание и погрузку в порту", — говорится в расследовании.
Журналисты выяснили, что из Крыма в этом году вывозят гораздо больше зерна, чем вывозили ранее, до войны. Такого количества зерна не могло быть в Крыму и не может быть завезено через мост, который является единственным логистическим соединением России и Крыма. При этом зерно перевозят грузовиками с территории оккупированных регионов Украины в Крым. Караваны машин замечали на севере полуострова, в Армянске или на Крымском перешейке, утверждают расследователи.
С полуострова зерно вывозят судами. Они выходят не только из Севастополя, но также из портов Феодосии и Керчи. Эту же схему описывает и украинский прокурор Крыма Игорь Поночовный, находящийся в Киеве.
По словам Поночновного, подобные суда имеют двойную документацию. У них есть "черная" документация, которая реальная, и есть "белая" документация. Она говорит, что эти суда выходят не из Крыма, а из Ростова-на-Дону, Новороссийска и других российских портов.
ООН и множество стран мира выражают тревогу в связи с тем, что из Украины после российского вторжения стало практически невозможным морским путем вывозить зерно и другое продовольствие. Срыв поставок, как опасаются специалисты, может привести к дефициту зерна на мировом рынке и, как следствие, росту угрозы голода в ряде развивающихся стран.
Россия все обвинения в свой адрес отвергает.
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