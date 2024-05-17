Расследователи: На аэродроме Бельбек уничтожены истребители

Между тем русскоязычный Telegram-канал „Осведомитель“ утром 17 мая написал следующее: „В результате атаки (на авиабазу Бельбек в Крыму 16 мая. - Ред.) были полностью уничтожены два МиГ-31 и один Су-27, также повреждения получил МиГ-29“.

„Стоит ли говорить, что имевшиеся бы даже самые простые навесы если бы не спасли борта, то заметно снизили бы урон, поскольку ВСУ использовали кассетный ATACMS, большинство кассетных боеприпасов М74 которого бы разорвались об крыши навесов. Но навесов как не было, так и нет, у нас свой путь“, - добавляют авторы.