Расследование: Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом стало известно из секретного разведывательного доклада, который попал в руки редакции журналистских расследований Yle MOT.
Согласно полученной информации, российская разведка готовила провести кампанию по дестабилизации процесса вступления в НАТО перед тем, как страны получат одобрение на членство в альянсе. В рамках этой кампании, в числе прочего, планировали организовать акции протеста и демонстрации.
План стал известен из меморандума, составленного российским офицером разведки. В результате утечки, документ попал в Центр журналистских расследований "Досье".
В плане разведки говорится, что сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС. Документ призывает к дальнейшему нагнетанию этой напряженности.
Целью было усиление трений между Турцией, а также европейскими странами и НАТО.
Полиция безопасности Финляндии подтверждает, что знала о планах российской разведки по подстрекательству к демонстрациям и в Финляндии. Супо не комментирует дальнейшую оперативную деятельность.
В документах, полученных MOT, нет никаких признаков того, что Россия действительно реализовала свои планы в Финляндии.