Журналисты сравнили данные из налоговых деклараций c оценками Forbes состояния 25 богатейших американцев и подсчитали «настоящую налоговую ставку» для них.

Согласно данным Forbes, с 2014 по 2018 год состояние 25 богатейших американских бизнесменов выросло в общей сложности на 401 миллиард долларов, однако в виде налогов они заплатили 13,6 миллиарда. Таким образом, по подсчетам ProPublica, реальная налоговая ставка составила 3,4%. Журналисты отмечают, что среднестатистическая американская семья зарабатывает в последние годы 70 тысяч долларов в год и платит 14% федеральных налогов.

С 2014 год по 2018 год состояние основателя SpaceX Илона Маска выросло на 13,9 миллиарда долларов. При этом задекларировал он 1,52 миллиарда, с которых заплатил 455 миллионов долларов в виде налогов. Журналисты пришли к выводу, что реальная ставка налога для Маска составила 3,27%. В 2018 году создатель Tesla не платил подоходный налог.

За аналогичный период состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 99 миллиардов долларов. По данным ProPublica, он заплатил меньше 973 миллиона подоходного налога. В результате реальная ставка составила 0,98%. Журналисты также отмечают, что в 2007 году Безос не платил подоходного налога.

Миллиардер Майкл Блумберг в 2018 году заработал два миллиарда долларов, но используя налоговые вычеты, которые были введены при администрации Дональда Трампа, он заплатил 70,7 миллиона долларов, что составило 3,7% налоговой ставки. Журналисты также пишут, что еще один миллиардер Джордж Сорос в период с 2016 по 2018 годы не платил подоходный налог.

Журналисты отмечают, что американские миллиардеры используют различные стратегии уклонения от уплаты налогов, недоступные обычным людям. В материале подчеркивается, что их богатство «проистекает из стремительного роста стоимости их активов, таких как акции и недвижимость». Согласно американскому законодательству, эти доходы не считают налогооблагаемыми.

Журналисты попытались связаться с некоторыми из героев своего расследования. Илон Маск в ответ на запрос ProPublica написал: «?». После уточняющих вопросов, он перестал отвечать. Представитель Джорджа Сороса сказал, что бизнесмен не платил налог из-за того, что с 2016 по 2018 год потерял деньги на своих инвестициях. Представители Блумберга и Уоррена Баффета заявили, что бизнесмены заплатили столько налогов, сколько требовало законодательство.

Вскоре после публикации ProPublica Минфин США попросил правоохранительные органы расследовать, как в распоряжении журналистов оказалась налоговая отчетность, передает Reuters. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что «любое несанкционированное раскрытие конфиденциальной государственной информации» является незаконным. Глава налоговой службы США подтвердил начало расследования.