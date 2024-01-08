Расследование Би-би-си: всемирно известный евангелический проповедник Ти Би Джошуа пытал и насиловал прихожан

Многочисленные женщины утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны Джошуа, причем некоторые из них утверждают, что их неоднократно насиловали в течение многих лет в пределах комплекса "Синагоги Церкви Всех Народов".

В результате двухлетнего расследования Би-би-си удалось собрать десятки свидетельств очевидцев о физическом насилии или пытках, совершенных Джошуа, включая случаи жестокого обращения с детьми, избиения людей кнутом и заковывания в кандалы.

Скончавшийся в 2021 году Ти Би Джошуа был харизматичным и чрезвычайно успешным телепроповедником, его проповеди пользовались огромной популярностью у многомиллионной аудитории.

"Синагога Церковь Всех Народов" не ответила на эти обвинения, но заявила, что предыдущие претензии к ней были необоснованными.

Десятки бывших прихожан "Синагоги Церкви Всех Народов", в том числе пять британцев, утверждают, что проповедник из Нигерии, ныне покойный Ти Би Джошуа в течение почти 20 лет совершал жестокие преступления, включая изнасилования и принудительные аборты в секретном комплексе в Лагосе.

Би-би-си получила множество заявлений о принудительных абортах в церкви после предполагаемых изнасилований Джошуа, включая одну женщину, утверждающую, что ей пришлось пять раз прерывать беременность.

Многие рассказали Би-би-си о том, как Джошуа подделывал свои "чудесные исцеления", которые транслировались миллионам людей по всему миру.

Одной из жертв, британке по имени Рэй, был 21 год, когда в 2002 году она бросила учебу в Брайтонском университете и присоединилась к "Синагоге Церкви Всех Народов". Следующие 12 лет она провела в качестве одной из так называемых "учениц" Джошуа в его похожем на лабиринт бетонном комплексе в Лагосе.

"Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи", — рассказала она Би-би-си.

Рэй утверждает, что Джошуа подвергал ее сексуальным домогательствам и в течение двух лет содержал в одиночной камере. Издевательства были настолько жестокими, что, по ее словам, она неоднократно пыталась покончить с собой.