Расследование Би-би-си: бодишейминг и издевательства в балетных школах Британии

От артистов балета ждут стройности и хорошей спортивной формы: эти качества важны для исполнения ролей. Обучение в балетных школах предполагает изнурительную программу, аналогичную тренировкам профессиональных спортсменов.

После окончания этих платных школ-пансионов девушки и юноши надеются на карьеру на большой сцене.

Речь идет о крупных профессиональных балетных училищах для учеников в возрасте 11-19 лет. Чтобы поступить в них, сотни самых талантливых детей Великобритании ежегодно проходят прослушивания.

Многие рассказали, что за время обучения они стали страдать от пищевых расстройств, а у некоторых развились долгосрочные проблемы с психическим здоровьем.

Би-би-си поговорила с более чем 50 бывшими учениками Королевской балетной школы и балетной школы Элмхерста, которые учились там в период с 2004 по 2022 год.

«По сути, она подразумевала, что у этой девушки правильный вес, а все остальные — слишком толстые», — говорит Грейс, которой тогда было 19.

22-летняя Грейс Оуэн рассказала о случае, когда девушкам в ее классе школы Элмхерста кто-то пообещал бесплатные пончики после занятий. Но учительница, услышав об этом, указала на единственную девушку в классе (у нее был самый низкий вес) и сказала, что только она может их есть.

Учителя регулярно стыдили их за якобы лишний вес; Учителя использовали особую лексику, поощряя учеников к снижению веса; Учителя поздравляли учеников с потерей веса, что приводило к распространению расстройств пищевого поведения; Издевательства со стороны учителей.

В интервью Би-би-си танцоры, посещавшие балетные школы в течение последних двух десятилетий, сделали следующие заявления о том, как с ними обращались:

Но с годами индустрия балета все больше стала ассоциироваться с расстройствами пищевого поведения, а балетные компании подвергались критике за то, что у них в главных ролях были балерины на грани истощения.

Она также вспомнила случай, когда на выпускном вечере другая учительница сказала девушкам: «Вот вы все, девчонки, за исключением, может быть, одной-двух, должны похудеть, иначе работу вы не получите».

Грейс говорит, что от таких комментариев она чувствовала себя «полным ничтожеством», потому что единственное, что для школы было важно, — это насколько ты худая.

«Если бы у меня был нож, то я бы отрезала вот это»

Другая бывшая ученица Элмхерста, Эллен Элфик, которой сейчас 30 лет, рассказывает, как попала в Королевскую балетную школу в 16-летнем возрасте — и это было ее мечтой.

Уже в первые две недели учительница застыдила ее по поводу веса. Эллен рассказывает, что она подвела ее к зеркалу и сказала: «Если бы у меня был нож, то я бы отрезала вот это»…

«Она хотела „отрезать“ мои ягодицы, половину бедер и треть икр», — говорит Эллен, которая, по ее словам, после этого возненавидела свое тело.