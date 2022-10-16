Еврокомиссия оценила, как балканские страны и Турция выполняют условия для вступления в ЕС. Боснии и Герцеговине рекомендовали дать статус кандидата





Что случилось? В среду Еврокомиссия представила отчет о соответствии нескольких стран, ранее изъявлявших желание вступить в ЕС, критериям для вхождения в Союз. Наиболее успешной в этом процессе оказалась Босния и Герцеговина — балканской стране рекомендовали предоставить статус кандидата, подчеркнув необходимость продолжать усилия по укреплению демократии и верховенства закона, совершенствованию государственных институтов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, защите свободы СМИ. "Политика расширения Европейского Союза — это геостратегическая инвестиция в мир, стабильность, безопасность и социально-экономический рост нашего европейского континента. Наши отчеты предлагают основанную на фактах, справедливую оценку и ясные рекомендации, которые позволят нашим партнерам понять, должны ли они ускорить реформы для дальнейшего движения вперед. Альтернативы нет, и в наших общих интересах ускорить интеграционный процесс, начиная с Западных Балкан, куда мы много лет инвестируем, чтобы сделать их ближе к ЕС. Рекомендация о предоставлении статуса кандидата — исторический момент для граждан Боснии и Герцеговины. Я настоятельно призываю руководителей страны максимально использовать эту историческую возможность и безотлагательно приступить к шагам, указанным в нашей рекомендации", — прокомментировал решение еврокомиссар по добрососедству и расширению Оливер Вархейи.

Что это значит? Отчет содержит дальнейшие рекомендации и для других балканских стран. В случае Черногории приоритетом остается выполнение промежуточных контрольных показателей в области верховенства права — часть проблем в сфере свободы СМИ, борьбы с коррупцией и повышения авторитета судебных органов в ЕС назвали "нерешенными". В свою очередь, Сербии для вхождения в Евросоюз необходимо также создать правительство, твердо приверженное стратегическому курсу ЕС, активнее бороться с дезинформацией, продолжить расследования совершенных в прошлом военных преступлений. Руководству Албании указали не недостаточное внимание к проблемами меньшинств и праву частной собственности, а Косово — на необходимость укреплять демократию и развивать систему государственного управления. От частично признанного государства, как и от Сербии, ожидают "более конструктивного" диалога и проявлении гибкости в вопросе нормализации отношений.

О Турции, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, в отчете говорится, что "в области демократии, верховенства закона и основных прав стране необходимо в приоритетном порядке обратить вспять негативную тенденцию, обратив внимание на ослабление эффективных сдержек и противовесов в политической системе". Сам процесс присоединения Анкары к Евросоюзу авторы документа оценили как "фактически зашедший в тупик", однако ЕС по-прежнему заинтересован в сотрудничестве и взаимовыгодных отношениях. Одновременно с этим Турцию раскритиковали за неприсоединение к санкциям, наложенным на РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, и поблагодарили за посреднические усилия в мирных переговорах и участие в заключении "зерновой сделки".

Еврокомиссия запустила программу мобильности для художников и деятелей культуры

Что случилось? В понедельник начала работать программа грантов Culture Moves Europe, которая поможет людям искусства получить финансовую поддержку для профессиональных поездок в другие страны и участия в международных культурных мероприятиях. Общий бюджет крупнейшего проекта такого рода в Европе составит 21 млн евро до конца 2025 года, от имени Еврокомиссии программу реализует немецкий Гете-институт. "Culture Moves Europe предлагает расширенные возможности как для начинающих художников, так и для профессионалов в области культуры, которые хотели бы улучшить свои навыки и расширить связи с европейскими партнерами. Этот проект показывает, как мобильность формирует наше настоящее и влияет на будущее наших взаимосвязанных сообществ", — прокомментировала старт инициативы еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль.

Что это значит? Предполагается, что участниками программы мобильности смогут стать около 7000 человек из ЕС и стран-участниц Creative Europe, работающих в сферах архитектуры, защиты культурного наследия, дизайна, моды, художественного перевода, музыки, изобразительного и исполнительского искусства. После прохождения конкурсного отбора, они смогут отправиться за рубеж (в том числе за пределы ЕС) для "профессионального развития или международного сотрудничества" за счет Culture Moves Europe — из бюджета проекта оплатят расходы из расчета 75 евро в сутки, а также компенсируют траты на проезд и (при необходимости) на получение визы. Отдельные заявители могут запрашивать поддержку на поездку сроком от 7 до 60 дней, группы не более пяти человек — от 7 до 21 дня. Для участников с ограниченными возможностями и родителей маленьких детей предусмотрены дополнительные меры поддержки.

Подать заявку на участие и ознакомиться с критериями отбора можно до 31 мая 2023 года на сайте Culture Moves Europe.

ЕС планирует выделить деньги на интернет-кабель до Азии — это снизит риски в случае атак на критическую инфраструктуру

Что случилось? Как сообщили Euractiv два источника в руководстве ЕС, в Еврокомиссии обсуждают финансирование амбициозного проекта — прокладки оптоволоконного кабеля длиной 14 тысяч км, который напрямую соединит Европу и Азию через Арктику. Проектом Far North Fiber занимаются компании из США и Финляндии (хотя еще в прошлом году в консорциум входил российский "Мегафон"), кабель должен пройти от Ирландии и Скандинавии до Японии через Гренландию, Канаду и Аляску, а его стоимость оценивают в 1,15 млрд долларов (1,18 млрд евро). Европейские власти, отмечает Euractiv, заинтересовались этим очень дорогим проектом после взрывов на газопроводах в Балтийском море — теперь в ЕК обеспокоены, что диверсии могут быть осуществлены и на других критически важных инфраструктурных объектах. Сейчас Европа и Азия соединены кабелями, идущими через Суэцкий канал, а Far North Fiber не только позволит снизить риски, но и уменьшит задержку в передаче данных из-за меньшей длины.

Что это значит? По словам собеседников Euractiv, Еврокомиссия уже представила идею софинансирования проекта странам ЕС, это произошло на прошлой неделе. В ближайшем будущем европейские власти также обсудят Far North Fiber с администрацией США, однако успех этих переговоров пока что под вопросом — американцы еще не подтвердили, что для них кабель также входит в число приоритетных инициатив. "Мы ясно видим, что сейчас мы более уязвимы", — заявил источник Euractiv, отметив, что проблема недостаточно защищенной инфраструктуры передачи данных долгое время игнорировалась, но теперь многие страны ЕС, особенно на севере Европы, стремятся диверсифицировать свои подводные кабели.

"Евробарометр": европейцы уверенно пользуются цифровыми финансовыми сервисами (а жители Латвии гораздо реже жалуются на нарушения)

Что случилось? Новое исследование "Евробарометра" посвящено взаимодействию жителей ЕС с финансовым сектором в условиях его растущей цифровизации. Судя по ответам почти 28 тысяч респондентов из всех 27 стран Евросоюза, они успевают за быстрым развитием этой сферы — 86% европейцев сказали, что чувствуют себя уверенно в управлении личными финансами, а 73% ответили так на аналогичный вопрос об онлайн-банкинге. "Поскольку цифровизация меняет способ нашего взаимодействия с банками, важно, чтобы европейцы были хорошо информированы, чтобы с ними обращались справедливо и чтобы они знали о рисках и возможностях. Это исследование также иллюстрирует преимущества единого рынка, который позволяет европейцам максимально использовать финансовые услуги во времена, когда на счету каждый цент. Эти результаты послужат основой для нашей политической работы по таким темам, как единый рынок капитала, мгновенные платежи, розничные инвестиции, доступ к данным при оказании и получении финансовых услуг и цифровой евро. При этом главная цель — дать гражданам возможность принимать обоснованные финансовые решения и контролировать свое финансовое благополучие", — считает еврокомиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и единому рынку капитала Мейрид Макгиннесс.

Что это значит? Данные, полученные по итогам опроса жителей Латвии, в целом совпадают с общеевропейскими результатами, хотя и содержат несколько показательных отличий. Например, латвийцы чуть хуже разбираются именно в цифровых финансовых услугах: только 13% респондентов ответили, что чувствуют себя "очень уверенно" при использовании таких сервисов, еще 48% выбрали вариант "довольно уверенно" (в среднем по ЕС эти показатели составляют 19% и 53% соответственно). При этом жители Латвии почти вдвое чаще (21% против 12%) имеют счета в зарубежных банках и значительно реже (32% против 45%) ориентируются на рекомендации сотрудников банка при принятии финансовых решений. Хотя местные респонденты рассказали, что сталкивались с нарушением своих прав в банковской сфере столь же часто, как и жители других европейских стран, они втрое реже жаловались на это поставщику финансовых услуг и вдвое реже сообщали об этой проблеме компетентным государственным органам.

Для учителей подготовили руководство по обучению детей медиаграмотности

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия опубликовала руководство для работников образования по борьбе с дезинформацией и повышению уровня медиаграмотности среди детей и молодежи. Его составили при поддержке специально собранной группы экспертов, в которую вошли представители педагогического сообщества, журналисты, ученые и делегаты от ЮНИСЕФ, Совета Европы и других организаций. "Это руководство представляют собой практический набор инструментов для учителей и воспитателей. Они дадут учителям знания, необходимые для обучения нашей молодежи тому, как ориентироваться в цифровом мире. Даже педагог, ранее не имевший опыта в цифровом образовании или имеющий только небольшой опыт, теперь сможет эффективно объяснить ученикам, как выявлять дезинформацию. Я убеждена, что это руководство будет иметь значение для многих", — рассказала еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль.

Что это значит? В руководстве, пока что доступном только на английском языке (Еврокомиссия обещает опубликовать перевод на другие языки ЕС в ближайшее время) даны определения ключевым терминам, связанным с медиаграмотностью и дезинформацией, и предложены образовательные техники, которые можно использовать во время работы с детьми. Отдельное внимание авторы документа уделяют обсуждению "дискуссионных тем", которые полны недостоверной информации — пандемии коронавируса, российскому вторжению в Украину, ЛГБТ+ и др. Эксперты также объясняют педагогам, как работают простейшие методы фактчекинга, доступные даже для младших школьников.