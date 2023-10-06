Раскинулось море широко. Черноморский флот РФ покидает Севастопольскую бухту

Российское Минобороны информацию никак не комментировало. Однако, американские журналисты получили подтверждение информации о переходе кораблей ЧФ РФ от Михаила Барабанова, старшего аналитика российского Центра анализа стратегий и технологий, близкого к Минобороны РФ .

По данным издания " Медуза ", в Новороссийск также переведены 6 больших десантных кораблей ЧФ РФ. В Севастополе остались 5 больших десантных кораблей и одна подлодка класса Kilo.

По сведениям Wall Street Journal, на спутниковых снимках компании Planet Labs, сделанных 1 октября видно, что главные силы российского черноморского флота — три подводные лодки класса Kilo (по классификации НАТО) и два ракетных фрегата проекта 11356 (предположительно "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров") переместились в Новороссийск. Большой десантный корабль, несколько ракетных катеров и новых минных тральщиков перешли в Феодосию, порт на востоке Крымского полуострова. На снимках видно, что вход в гавань Феодосии, в которой находятся военные корабли, перегорожена баржами и противолодочными заграждениями.

Отметим, в среду, 4 октября руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ удалось отбросить силы ЧФ РФ как минимум на 100 мирских миль (185 километров) от контролируемого побережья.

Напомним, 26 сентября Delfi прогнозировал, что ракетный удар по штабу ЧФ РФ, нанесенный ВСУ приведет к коренному перелому в войне на море и приведет к необходимости отвода основных сил ЧФ РФ в плохо оборудованную гавань Новороссийска. Как и предупреждал Delfi, покинув Севастополь, корабли ЧФ РФ перестали угрожать морским коммуникациям Украины.

Как передает агентство Bloomberg, черноморские порты Украины (Черноморск, Одесса и Южный) за последние недели приняли 10 торговых судов, пять из них — 1 октября. Суда прошли по временным коридорам, установленным украинскими властями еще летом.