"Оккупант верил, что за несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот "парад". Доказательство, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде", - сказал по этому поводу Зеленский.

"Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов "С Днем независимости"! – заявил президент Украины в своем обращении. - 24 февраля нам говорили: "у вас нет шансов". 24 августа мы говорим: "С Днем независимости, Украина!"

Зеленский несколько раз подчеркнул, что Украина не намерена идти на какие-либо территориальные уступки ради мира с Россией.

"Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас говорим: победа, – заявил он. - Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать - убивать тысячи людей, которых пришили освобождать".

После этого президент Украины перешел на русский язык и сказал: "И нам гораздо больше понятен и ближе [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски".

"Мы не садимся за стол переговоров из страха, с пистолетом около лба. Для нас самое страшное зло – не железо, не ракеты, самолеты и танки, а оковы. Не окопы, а оковы. И мы поднимем руки вверх только один раз, когда будем праздновать нашу победу", - добавил он.

По словам Зеленского, Украина будет добиваться полного восстановления территориальной целостности страны, включая Крым и Донбасс, какими бы ни были пути их возвращения. "Для нас Украина – это вся Украина, все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов", - заявил президент.