Ранены четверо полицейских, две лошади и две собаки — итоги визита польских футбольных фанатов в Бирмингем

Матч в итоге прошел без болельщиков варшавского клуба — их не пустили на стадион.

«Во время беспорядков получили травмы четыре офицера, один из которых доставлен в больницу, а также две полицейские лошади и две полицейские собаки. В них бросали фальшфейеры. К счастью, они не получили серьезных ранений», — объявила полиция Бирмингема.

Беспорядки, как полагает полиция, возникли из-за того, что бирмингемский клуб вместе с полицией и местными властями решил сократить число билетов, выделенных на польских болельщиков, всего до одной тысячи.