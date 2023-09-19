Рамзан Кадыров болен? Что происходит с главой Чечни?

Почему пошли эти слухи?

Спекуляции и слухи на тему здоровья главы Чечни появились не вчера. Его состояние обсуждают последние несколько лет. Например, годы назад источники «Новой газеты» говорили о «серьезном заболевании, которое плохо поддается лечению, а в 30% случаев заканчивается летальным исходом».

Визуально это не было заметно: Рамзан Кадыров продолжал появляться на публике, выкладывал фото и видео. Иногда, правда, то стремительно набирал вес, то так же стремительно терял его, но этот факт сам по себе еще не говорит о том, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем.

Но с конца прошлого года чеченские телеграм-каналы (как отмечала журналистка Елена Милашина, хорошо знакомая с ситуацией в Чечне, эти каналы тесно связаны между собой и администрируются одними и теми же людьми) начали распространять слухи о том, что ситуация может быть критической.

За последние месяцы к обсуждению присоединились украинские и российские блогеры, а также украинская разведка.