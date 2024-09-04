Ракетный удар по Львову: есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома

Накануне утром Россия атаковала военный институт связи в Полтаве. Там погиб 51 человек, еще 271 ранены, заявил вечером в среду президент Украины Владимир Зеленский.

Российские военные не комментировали удар по Львову, нанесенный в ночь на среду.

Мэр Львова Андрей Садовый в свою очередь сообщил, что из-за атаки пострадали не менее 35 человек. Ранее Садовый сообщал, что еще одна жертва работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова.

Ранее он заявил о четвертом погибшем. Среди жертв, по данным Козицкого, также есть 14-летняя девочка.

Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в телеграме, что обнаружена пятая жертва. „Это — ребенок“, — написал он, уточнив, что это девочка девяти лет.

По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево.

Садовой писал в телеграме, что в результате ударов „есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала“, а две школы „сегодня учебу не начнут“.

Мэр также опубликовал фото разрушений возле железнодорожного вокзала. На снимке виден костел Анны и Елизаветы, который туристы могут видеть на пути в центр города с вокзала.

Ночная атака

В начале ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.