Ракетный удар по Киеву: разрушен нежилой дом, есть пострадавшие

В сети распространяется видео с детьми, бегущими в убежище после объявления тревоги.
Небольшой промежуток времени между объявлением тревоги и взрывами может свидетельствовать об ударе баллистическими ракетами, возможно, гиперзвуковыми. Украинские и российские телеграм-каналы пишут о возможном использовании ракет "Циркон". Официально об этом не сообщалось.
Воздушные силы Украины впоследствии заявили, что над городом были сбиты две баллистические ракеты из двух выпущенных.
В центральном Печерском районе Киева в результате падения обломков ракеты разрушен нежилой трёхэтажный дом. Известно о семи пострадавших, - сообщил мэр города Виталий Кличко.
Разрушенное здание - один из корпусов Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Идёт разбор завалов, неясно, могут ли под ними находиться люди.
Также экстренные службы работают в Днепровском и Соломенском районах, отметил Кличко.
Издание Kyiv Post со ссылкой на источники утверждает, что российский удар наносился по объектам Службы безопасности Украины, а его целью были высокопоставленные сотрудники службы. Утверждается, что удар не достиг цели.
Российские провоенные блогеры пишут также об ударе по аэропорту Жуляны. Подтверждений этой информации нет.
В последний раз Киев подвергался массированной атаке в ночь на 21 марта. Тогда пострадали около 10 человек. Украинские силы ПВО сообщили, что сбили все беспилотники, летевшие на город.