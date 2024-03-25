Ракетный удар по Киеву: разрушен нежилой дом, есть пострадавшие

В сети распространяется видео с детьми, бегущими в убежище после объявления тревоги.

Небольшой промежуток времени между объявлением тревоги и взрывами может свидетельствовать об ударе баллистическими ракетами, возможно, гиперзвуковыми. Украинские и российские телеграм-каналы пишут о возможном использовании ракет "Циркон". Официально об этом не сообщалось.

Воздушные силы Украины впоследствии заявили, что над городом были сбиты две баллистические ракеты из двух выпущенных.

В центральном Печерском районе Киева в результате падения обломков ракеты разрушен нежилой трёхэтажный дом. Известно о семи пострадавших, - сообщил мэр города Виталий Кличко.

Разрушенное здание - один из корпусов Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Идёт разбор завалов, неясно, могут ли под ними находиться люди.