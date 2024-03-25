Ракетный удар по Киеву: разрушен нежилой дом, есть пострадавшие

 
Радио Свобода
Kijevas, vasario 20 d. (ELTA). Padėtis Kijeve nerimsta: nepaisant sutartų paliaubų, ketvirtadienį vėl įsiplieskė mūšiai tarp demonstrantų ir vyriausybinių pajėgų. Agentūra "Reuters" cituoja liudininką, pasakojantį apie 10 Maidane žuvusių žmonių. Opozicija patvirtino, kad yra žuvusiųjų. RS
Kijevas, vasario 20 d. (ELTA). Padėtis Kijeve nerimsta: nepaisant sutartų paliaubų, ketvirtadienį vėl įsiplieskė mūšiai tarp demonstrantų ir vyriausybinių pajėgų. Agentūra "Reuters" cituoja liudininką, pasakojantį apie 10 Maidane žuvusių žmonių. Opozicija patvirtino, kad yra žuvusiųjų. RS
ФОТО: EPA - ELTA

В Киеве утром в понедельник были слышны взрывы. Телеграм-каналы сообщают, что их было не менее двух. Взрывы произошли почти сразу же после объявления воздушной тревоги. Власти столицы Украины призвали жителей укрыться и сообщили о работе ПВО.

В сети распространяется видео с детьми, бегущими в убежище после объявления тревоги.

Небольшой промежуток времени между объявлением тревоги и взрывами может свидетельствовать об ударе баллистическими ракетами, возможно, гиперзвуковыми. Украинские и российские телеграм-каналы пишут о возможном использовании ракет "Циркон". Официально об этом не сообщалось.

Воздушные силы Украины впоследствии заявили, что над городом были сбиты две баллистические ракеты из двух выпущенных.

В центральном Печерском районе Киева в результате падения обломков ракеты разрушен нежилой трёхэтажный дом. Известно о семи пострадавших, - сообщил мэр города Виталий Кличко.

Разрушенное здание - один из корпусов Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Идёт разбор завалов, неясно, могут ли под ними находиться люди.

Также экстренные службы работают в Днепровском и Соломенском районах, отметил Кличко.

Издание Kyiv Post со ссылкой на источники утверждает, что российский удар наносился по объектам Службы безопасности Украины, а его целью были высокопоставленные сотрудники службы. Утверждается, что удар не достиг цели.

Российские провоенные блогеры пишут также об ударе по аэропорту Жуляны. Подтверждений этой информации нет.

В последний раз Киев подвергался массированной атаке в ночь на 21 марта. Тогда пострадали около 10 человек. Украинские силы ПВО сообщили, что сбили все беспилотники, летевшие на город.

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