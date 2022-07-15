Ракетный удар по центру Винницы: не менее 23 погибших, среди которых дети, десятки раненых

Жертвами ракетного удара по центру Винницы стали по меньшей мере 23 человека, среди которых - трое детей, заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Поздно вечером глава Винницкой администрации Сергей Борзов сообщил, что в больницы Винницы обратились 117 человек, 71 из них госпитализированы.

Ракетный удар был осуществлен в 10:45 по местному времени. По предварительным данным, три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".

"На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - говорится в сообщении горсовета.

Как сказал представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, удар по Виннице был совершен крылатыми ракетами "Калибр". По его словам, ракеты были запущены с подводной лодки из акватории Черного моря, две ракеты были сбиты силами украинских ПВО.

Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон о пострадавших в ходе обстрелов.

Президент Зеленский назвал обстрел Винницы "открытым террористическим актом".

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам., где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал он в своем официальном телеграм-канале.

Винница расположена в центральной части Украины.

Российские власти и представители вооруженных сил всегда отрицают обвинения в ударах по гражданским объектам и утверждают, что целями таких ударов являются объекты военной инфраструктуры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины продолжает публиковать фотографии разрушений в Виннице.

Внештатная корреспондентка Украинской службы Би-би-си в Виннице сообщает, что во время ракетного обстрела центральной части города на площади было много людей, и никто из них не следовал в укрытие, несмотря на сигналы воздушной тревоги.

По ее словам, Винница до сегодняшнего дня оставалась безопасным городом, который часто выбирали для переезда украинцы из других регионов, где сейчас идут боевые действия.

Площадь, по которой попали российские ракеты, расположена на большом перекрестке, с которого можно добраться в любую часть города. Здесь люди ждали транспорта, пили кофе или шли по своим делам.

В расположенном на площади офисном центре находилась клиника, кафе, ателье пошива одежды, кружки для детского развития и досуга. Именно поэтому тут всегда было людно.

Как говорит корреспондентка, в первые минуты после взрыва люди начали разбегаться в разные стороны, у них была разорвана одежда, а из рук и ног текла кровь - от осколков разбитых повсюду окон.

На месте взрыва - стоянка такси, поэтому, по словам журналистки, значительная часть погибших - именно таксисты. Один из таксистов рассказал, что перед взрывом ему позвонил знакомый и пригласил на кофе. Там, где он до этого стоял, и разорвалась ракета.

По данным полиции, полностью сгорела частная клиника, в которой могли быть как врачи, так и пациенты. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.