Ракетный обстрел Запорожья: уточненное число погибших - 13, среди десятков раненых - шестеро детей

Украинские власти сообщают по меньшей мере о 13 погибших в результате обстрела мирных жителях (в первоначальных сообщениях говорилось о 17 погибших) и десятках доставленных в больницу раненых, в числе которых - шестеро детей.

"Среди раненых и погибших есть дети", - говорится в сообщении Запорожской ОВА в "Фейсбуке". Офис генпрокурора также уточняет, что по меньшей мере один ребенок погиб.

Утром глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал о 12 погибших и 49 раненых. А секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил о 13 погибших.

"Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей", - написал Старух в телеграм-канале.

По версии российского командования, ракетные удары в районе Запорожья были нанесены "по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения "Барс".

Оккупационная администрация, в свою очередь, утверждала, что целью удара была казарма военных ВСУ.

"Букеты "Герани" расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского", - написал в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Геранями" российские военные называют иранские дроны-камикадзе "Шахид-129", недавно поставленные им на вооружение.

В украинских Воздушных силах заявили, что удары наносились с самолетов, базирующихся в Рязани и Ростовской области.

Украинские военные сообщили, что начиная с половины первого ночи 9 октября "обнаружены шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 - с аэродрома Мариновка, Ростовской области".

По данным украинских военных, они наносили удары по Запорожью с временно оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска.

В частности, по сообщению Воздушных сил, из Ту-22М3 выпущено четыре крылатые ракеты Х-22, а из Су-35 - две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Кроме того, россияне нанесли удар зенитными ракетами с ЗРК С-300.

"Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталов", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал удар по Запорожью "абсолютным злом".

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи", - написал он в телеграм-канале.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заявил президент.

Украинские власти публикуют фотографии, на которых видны здания, разрушенные в результате ракетного обстрела.

На этой неделе город Запорожье несколько раз подвергался обстрелам. В результате ракетного удара 6 октября погибли по меньшей мере 17 человек.

Спасатели продолжают искать людей под завалами, городские власти призвали жителей помочь.

Несмотря на то, что Россия формально аннексировала Запорожскую область Украины, российские военные контролируют только около 70 процентов региона. Российские войска смогли оккупировать Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Административный центр региона, город Запорожье, остался под контролем Украины.