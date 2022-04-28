Ракетные удары по Киеву во время визита генсека ООН

Спасательная служба сообщает о десяти пострадавших и пятерых спасенных из горящего дома. Поиски людей под завалами продолжаются.

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из двух попаданий одно - в некий объект (какой именно, не уточняется), а второе - в расположенным рядом жилой сектор.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в "Телеграме", что одна из ракет была сбита. Характер повреждений многоэтажки позволяет предположить, что в нее попали обломки, а не целая ракета: целая, скорее всего, разрушила бы дом полностью.

Удар по Киеву был нанесен в момент, когда в украинской столице с визитом находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл в Киев после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. "Еще позавчера [Гутерриш] сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него звучат взрывы, - написал по этому поводу в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совете Безопасности ООН?"