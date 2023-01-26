Ракетная атака на территорию Украины. Взрывы в Киеве и Одессе

Сообщается о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также под Одессой и в Винницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины и попросил людей оставаться в укрытиях.
KYIV METRO NOW. UKRAINE 🔴 pic.twitter.com/ZJuxyXpEfi— 🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇵🇱 UKRAINE🐆 FOREVER💗KYIV DAY 336 (@UkraineDiary) January 26, 2023
При падении обломков ракеты в Голосеевском районе Киева есть пострадавшие, их число уточняется - сообщили власти. По предварительным данным, один человек погиб.
Под удар попали в том числе объекты энергетики. В Одесской области власти сообщили о поражении двух объектов критической инфраструктуры. В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки. В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт.
Командование ПВО Украины сообщает также о сбитых ракетах. Верифицировать эту информацию невозможно.
В СМИ появились сообщения о возможном запуске российскими военными крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. Подтверждений или опровержений этой информации пока нет.
Министерство обороны России не комментировало новые атаки.
Последний раз Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины 14 января. Одна из ракет попала в жилой дом в Днепре. Погибли не менее 40 человек.
Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён "по системе военного управления Украины."
Командование воздушных сил ВСУ заявило, что все 24 дрона, запущенные в ночь на 26 января удалось сбить. Однако в Днепре (бывшем Днепропетровске) дрон, по сообщению городских властей, попал в промышленный объект.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Электричество дешевеет: ГСРЭ пояснила, как быть клиентам, у которых есть договоры
На рынке дешевеет электричество, поэтому...
Дискуссия: Как война в Украине изменила отношение к русским в Литве? Начало трансляции в 18:30
Неправительственная организация Diversity Development Group и...
Читатели портала рассказали о высоких ценах: дешевле заказывать доставку из Латвии
В последнее время в Литве значительно подорожали...
Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком
С событиями 26 января в выпуске новостей знакомит Анжела...
Европарламентарий Раса Юкнявичене: не все верят, но я верю, что Россия может стать другим государством
"Не все верят, что Россия сможет стать другим...