Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый компаниейИлона Маска SpaceX для миссий на Луну и Марс, взорвался через несколько минут после первоначально успешной посадки на полигоне в штате Техас в среду, 3 марта. На видеозаписи видно, как непилотируемая ракета вскоре после старта вновь вертикально приземляется, но уже через несколько минут ее охватывает пламя. Это уже третья подряд неудачная попытка посадки ракеты Starship.

В рамках испытаний Starship SN10 вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

Он повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.

Перспективный корабль SpaceX

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну и Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.