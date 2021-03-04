Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый компаниейИлона Маска SpaceX для миссий на Луну и Марс, взорвался через несколько минут после первоначально успешной посадки на полигоне в штате Техас в среду, 3 марта. На видеозаписи видно, как непилотируемая ракета вскоре после старта вновь вертикально приземляется, но уже через несколько минут ее охватывает пламя. Это уже третья подряд неудачная попытка посадки ракеты Starship.
В рамках испытаний Starship SN10 вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.
Он повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.
Перспективный корабль SpaceX
Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну и Марс.
В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экс-президент Грибаускайте привита от коронавируса: надо дать этому вирусу в кость (41)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже привилась...
"Delfi Главное": двойник Пригожина в Литве, методы вербовки КГБ и ФСБ Белорусская баскетболистка Елена Левченко о спорте, политике и тюремном опыте (27)
В Литве представлен отчете Департамента...
За два месяца в Литве зарегистрировано 1200 реакций на вакцину от коронавируса (24)
Государственная служба качества лекарственных средств...
Разведка: РФ отправляла в Вильнюс двойника Пригожина для информационной атаки (207)
Литовская разведка утверждает, что в прошлом году...
Литовская разведка: КГБ Беларуси использует интимные отношения для вербовки литовцев (73)
В четверг литовская разведка предупредила, что КГБ...