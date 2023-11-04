Raiffeisen вновь отложил уход с российского рынка

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) вряд ли успеет завершить процесс выхода из России в 2023 году, заявил глава RBI Йоханн Штробль в пятницу, 3 ноября.

Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы к 31 декабря. "Теперь это кажется очень маловероятным", - цитирует его сайт австрийского телеканала ORF.