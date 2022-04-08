Он подчеркнул, что именно сейчас русскоязычным людям больше всего необходимы независимые и объективные СМИ, которые вещают на русском языке.

"В начале марта мы были вынуждены прекратить деятельность в Москве в связи с политическим давлением Кремля и цензурой, которая запрещала говорить о независимой журналистике, упоминая о войне в Украине. Я переполнен энтузиазмом в связи с нашим новым сотрудничеством с TV24, которое предоставило нам и студию, и все необходимое техническое обеспечение. Русские люди сейчас жаждут взвешенной и честной журналистики, поэтому на данный момент "Радио Свобода" необходимо как никогда раньше. Несмотря на попытки Кремля контролировать русскоязычное информационное пространство, мы продолжим общаться с нашей аудиторией. С начала войны в Украине просмотры канала "Радио Свобода" в YouTube достигли 264 миллионов — это на 25% больше, чем в предыдущие 34 дня. Был установлен новый рекорд", — сказал Шарий.

Ранее сообщалось, что финансируемая США радиовещательная организация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) откроет новые офисы в Риге и Вильнюсе.

В новых филиалах в Риге и Вильнюсе будут работать журналисты из российской редакции "Радио Свобода", которые раньше вели деятельность в Москве, а также сотрудники белорусской редакции "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее Время", которые были вынуждены покинуть Беларусь после начала репрессий в отношении оппозиции и независимых СМИ.