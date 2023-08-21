Радио Свобода: пограничники Саудовской Аравии убили не менее сотни мигрантов из Эфиопии

Правозащитники опросили 38 эфиопских мигрантов, пытавшихся попасть в Саудовскую Аравию через Йемен с марта 2022 года по июнь 2023 года. Также авторы доклада проанализировали сотни видеороликов, фотографий и спутниковых снимков.

Мигранты рассказали HRW, что саудовские пограничники стреляли по ним из винтовок и миномётов: 14 сообщили, что видели это с близкого расстояния или были ранены сами. По словам собеседников HRW, пограничники избивали оставшихся в живых камнями и металлическими прутьями. Один из мигрантов, 17-летний юноша, рассказал, что пограничники заставили его и других выживших изнасиловать двух девушек и казнили отказавшегося этого сделать.