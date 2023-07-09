Радикалы сорвали ЛГБТ-фестиваль в столице Грузии

Полицейские эвакуировали гостей фестиваля и его организаторов, но, согласно заявлению последних, не препятствовали погромам. Позднее часть радикалов направилась к зданию парламента Грузии.

По данным СМИ, в шествии приняли участие сторонники правых партий Грузии, а организовала его пророссийская грузинская медиакомпания Alt-Info, которая, предположительно, была причастна к организации схожего шествия противников ЛГБТ-движения в июле 2021 года, перешедшего в погромы и нападения на граждан и представителей СМИ.

Запланированный в Тбилиси на субботу, 8 июля, фестиваль Tbilisi Pride Fest был сорван участниками шествия противников ЛГБТ-сообщества. Несколько сотен человек - по разным оценкам СМИ, от 300 до 5 тысяч - прошли к территории фестиваля на озере Лиси, после чего прорвались через оцепление полиции и начали громить объекты на территории мероприятия, разграблять палатки с товарами и сжигать ЛГБТ-атрибутику, сообщает грузинское издание Paper Kartuli.

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что к охране фестиваля было привлечено "максимальное количество полиции", но "обеспечить стопроцентную безопасность на всех акциях невозможно". По его словам, стражи порядка "сделали все для защиты жизни и здоровья каждого человека".

Спикер парламента Грузии и член правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили указал, что полицейские "должным образом обеспечивали безопасность как участников, так и журналистов" на фестивале. "Что касается срыва самого мероприятия и людей, которые оказали сопротивление полиции, конечно же, осуждается любое подобное насилие, и полицейские реагировали соответствующе", - заявил политик.