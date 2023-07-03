03 июля 2023 г. 16:05

Ради сохранения зерновой сделки ЕС рассматривает возможность подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка — FT

 
bbcrussian.com
SWIFT
SWIFT
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Как пишет Financial Times, в переговорах о продлении зерновой сделки Россия предложила план, по которому Россельхозбанк создаст дочернюю компанию для обработки платежей, и ей дадут доступ к SWIFT: после вторжения в Украину международную систему платежей закрыли для большинства российских банков.

Зерновая сделка, позволяющая Украине, несмотря на войну, вывозить свое зерно из черноморских портов на экспорт, была заключена летом 2022 года и с тех пор несколько раз продлевалась, но Москва регулярно угрожает разорвать договоренности. Она позволяет Украине пополнять бюджет за счет продажи сельхозпродукции, а также обеспечивает зерном страны Азии и Африки.

17 июля соглашение в очередной раз истекает. Источники FT говорят, что на этот раз угрозы России не продлить сделку выглядят серьезнее, чем раньше. По словам двух неназванных источников, идея сделать исключение для дочки Россельхозбанка рассматривается как "наименее худший вариант", чтобы заручиться поддержкой Путина в вопросе продления соглашения.

При этом, как отмечает издание, Россельхозбанк полностью принадлежит Кремлю - его бывший председатель правления - Дмитрий Патрушев, нынешний министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, который "сыграл важную роль в развязывании войны в Украине".

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