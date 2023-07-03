Ради сохранения зерновой сделки ЕС рассматривает возможность подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка — FT

Зерновая сделка, позволяющая Украине, несмотря на войну, вывозить свое зерно из черноморских портов на экспорт, была заключена летом 2022 года и с тех пор несколько раз продлевалась, но Москва регулярно угрожает разорвать договоренности. Она позволяет Украине пополнять бюджет за счет продажи сельхозпродукции, а также обеспечивает зерном страны Азии и Африки.

17 июля соглашение в очередной раз истекает. Источники FT говорят, что на этот раз угрозы России не продлить сделку выглядят серьезнее, чем раньше. По словам двух неназванных источников, идея сделать исключение для дочки Россельхозбанка рассматривается как "наименее худший вариант", чтобы заручиться поддержкой Путина в вопросе продления соглашения.