Рада Украины одобрила легализацию каннабиса в медицинских целях

Принятый документ регулирует обращение каннабиса в медицинской и научной деятельности. За нелегальный оборот или распространение марихуаны для рекреационного употребления предусмотрено наказание в соответствии с украинским законодательством об обращении наркотиков.

Выращивать медицинский каннабис смогут только юридические лица, получившие специальную лицензию и сертификат. За плантацией должно быть установлено круглосуточное наблюдение, а каждый куст будет иметь индивидуальный код. Получить препараты на основе марихуаны можно будет только по рецепту врача.