"Наше руководство умалчивает об этом, чтобы не создавать панику, а люди, которые возвращаются после этих подвальных "разговоров", вообще ничего не говорят. Неудивительно, если во время визита миссии они вдруг начнут говорить то, что им велели", - рассуждает мужчина. "На период визита они планируют свести к минимуму присутствие нашего персонала, а в каждую диспетчерскую посадить по паре своих представителей, которые будут громко кричать, как они ждали "освобождения от киевского режима", - предупреждает он.

Работники не могут больше проводить регулярные учения и контролировать действующее оборудование станции, поскольку военные запрещают передвижение по территории в ночное время. "Они ставят свое оборудование в машинных залах и запрещают проход, это постоянно вызывает конфликты между рабочими и войсками РФ", - рассказал источник The Telegraph. "Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима: постоянное психологическое давление, нет возможности связаться с семьями, потому что отключили всякую связь, запретили мобильные телефоны", - описал обстановку на АЭС еще один из работников.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к энергосети Украины и поставляет энергию на территорию страны, сообщил украинский оператор "Энергоатом". Ранее и оккупационные власти Запорожской области, и "Энергоатом" сообщали, что подача электроэнергии с ЗАЭС по украинской энергосети прекращена. Оккупационные власти объясняли это тем, что из-за обстрелов Энергодара были перебиты, по их словам, все четыре линии подачи электроэнергии с АЭС, поэтому электроэнергия в Украину не поступает, но продолжает поступать на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей. Обстрелы территории станции в течение дня продолжались. По заявлению "властей" Энергодара, четыре попадания зафиксированы в районе хранилища радиоактивных изотопов. Тем не менее радиационный фон на ЗАЭС остается в норме.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовы срочно посетить Запорожскую атомную электростанцию уже на следующей неделе - после прорыва на переговорах о доступе к комплексу, захваченному российскими войсками, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Команда МАГАТЭ может привезти необходимые комплектующие, приборы радиационного контроля и другие материалы для крупнейшей в Европе АЭС на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе страшнее чернобыльской.