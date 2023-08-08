Пытки и жестокое обращение в Латвии: пострадавшие беженцы дошли до суда

Когда Сомпаре был найден на полу своей туалетной кабинки после попытки самоубийства, администрация центра содержания под стражей незамедлительно доставила его в больницу.

Затем Сомпаре провел восемь месяцев в закрытом следственном изоляторе — он потерял свой паспорт в лесу, на ходатайства о предоставлении убежища он получал отказ.

По словам беженца, власти обеих стран "футболили" его между собой, высылая туда-сюда. При этом Сомпаре утверждает, что латвийские пограничники жестоко избивали его, подвергали словесным оскорблениям и почти не давали еды в течение нескольких дней подряд.

Покинув Гвинею из-за угроз его безопасности из-за участия в антиправительственных протестах, Сомпаре прибыл в Беларусь в сентябре 2021 года в поисках безопасной жизни в Европе. Ему пришлось провести полгода в лесистой приграничной зоне между Беларусью и Латвией.

Ранее в этом году 20-летний Сидья Сомпаре, житель Гвинеи, пытавшийся получить убежище в Латвии, попытался покончить с собой в латвийском центре содержания под стражей — он выпил шампунь в своей туалетной кабинке.

Сомпаре не одинок в поиске справедливости из-за жестокого обращения со стороны латвийских пограничников во время миграционного кризиса на белорусской границе. Заявления против Латвии о пытках и жестоком обращении продолжают поступать с конца прошлого года — все большее число мигрантов и беженцев утверждают, что пережили от рук латвийских сил безопасности травму, изменившую их жизнь.

Но Сомпаре на этом не остановился — в прошлом году он подал уже две жалобы на латвийское государство в связи с его задержанием и бесчеловечным обращением, которому он подвергся в приграничном лесу. Никакого ответа на заявления в Латвии не последовало, поэтому беженец обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — там его дело было официально зарегистрировано 5 июля.

Наконец, в апреле он был освобожден из-под стражи с помощью неправительственной организации "Врачи без границ" и местной латвийской правозащитной группы.

"Я не болен, со мной все в порядке. Просто мне нужно быть свободным", — вспоминает он свои слова врачу сразу после прихода в сознание.

RPF также возбудила три дела на национальном уровне в Латвии (два в марте и одно в июне этого года) от имени лиц, которые утверждают, что подверглись насилию со стороны латвийских пограничных властей в период с августа 2021 по март 2022 года.

По утверждению Сомпаре, он не только подвергся жестокому обращению со стороны латвийских властей, но и незаконно содержался под стражей в Латвии в лесах приграничной зоны.

"Все латвийские институты, даже омбудсмен Латвии, отрицают, что Латвия сделала что-либо незаконное с этими мигрантами", — говорит Никита Матющенков, юрист по правам человека из юридической организации Respect, Protect, Fulfill (RPF).

Как отмечает Euronews, большинство таких дел в основном рассматриваются на национальном уровне. Исключением стало пока только дело Сомпаре. Они связаны с началом приграничного кризиса в 2021 году и касаются "ужасающих злоупотреблениий", которым пограничные власти якобы подвергали людей, пересекающих границу.

Хотя Польша и Литва также сталкивались с обвинениями в жестоком обращении с мигрантами, Матющенков сказал, что Латвия была гораздо более жестокой в отношении людей, пересекающих ее границу.

В минувшем июле Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания также заявил, что получил несколько заявлений о "жестоком обращении" от людей, которые были задержаны после въезда в Латвию. Они также сообщали об избиениях и ударах электрическим током по частям тела, "включая гениталии".

Некоторые из клиентов Матющенкова рассказали ему, что их избивали с помощью электрошоковых устройств — эти показания задокументированы в прошлогоднем отчете Amnesty International о ситуации на латвийской границе.

Это, возможно, не единственные дела, которые будут возбуждены против латвийского государства. По словам Матющенкова, его организация выявила около 100 человек, которые подверглись тем или иным издевательствам со стороны латвийских пограничников во время пребывания в лесу в приграничной зоне.

В одном особенно ужасном случае, о котором ранее сообщалось в международных СМИ, Абдулрахман Киван, гуманитарный работник, бежавший из Сирии под давлением правительства Башара Асада, утверждал, что латвийские охранники не только били его током, но и тушили сигареты об его раны.

По словам Кивана, он находится в контакте с латвийской правозащитной группой для подачи иска против Латвии. Если ему это не удастся, пострадавший беженец также готов искать справедливости в ЕСПЧ с помощью НПО.

"Я заболел физически и психически из-за них", — сказал о латвийских пограничниках 28-летний Киван, который сейчас находится в Германии. — "Я хочу, чтобы мой голос дошел до всего мира и других мигрантов, что латвийские пограничники — лжецы и крайние расисты".

Латвийская правозащитная группа в настоящее время работает над подготовкой жалобы для другого беженца, базирующегося в Германии, 26-летнего Хади из Йемена.