Гибель мальчика подтвердил король Марокко Мохаммед VI.

Еще под землей, когда спасатели только добрались до Райана, его обследовали медицинские специалисты. Смертельным для него могло оказаться долгое нахождение под землей или травмы головы.

Спасательная операция, осложненная опасностью схода почвы и множеством валунов на пути у копателей, продолжалась несколько дней. В пятницу вечером бригада спасателей и волонтеров заявила, что ей остается пройти три метра, в субботу днем оставалось меньше метра.

Сомнения в том, жив ли ребенок, сопровождали всю операцию. За несколько часов до спасения в колодец опустили кислородную маску, еду и воду, но неясно, смог ли Райан ими воспользоваться.

В субботу вечером местное телевидение продемонстрировало кадры, на которых спасатели выносили из вырытого ими тоннеля ребенка, завернутого в желтое одеяло.

Незадолго до этого глава бригады спасателей Абдельхади Тамрани заявил, что по кадрам спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии пятилетний Райан - он просто лежал на боку. "Надеюсь, мы достанем его живым", - сказал Тамрани.

Операция по спасению мальчика транслировалась в прямом эфире. За ней следила вся страна.

Чтобы добраться до мальчика, спасатели выкопали параллельно колодцу тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку. Операция продолжалась с вечера вторника. "Мы почти у цели, - сказал в пятницу днем ​​один из руководителей операции Абдесалам Макуди. - Мы работали без перерыва в течение трех дней, и усталость дает о себе знать, но вся команда спасателей держится".

Параллельный тоннель пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребенок, очень узкий, а на глубине 28 метров, где он застрял, сужается еще сильнее. Из-за того, что почва в этом районе каменисто-песчаная, спасатели не рискнули расширять отверстие колодца.

Спасти Райана

За операцией по спасению следила вся страна. По сообщениям спасателей, в четверг им удалось опустить на дно колодца кислород и воду при помощи веревки.

"Я смог поговорить с ребенком, я спросил, слышит ли он меня. Он ответил. Я подождал около минуты и увидел, что он воспользовался кислородом", - рассказал местному СМИ волонтер Красного Креста и Полумесяца Имад Фахми.

Затем спасатели также опустили на дно камеру, чтобы следить за мальчиком. Несмотря на падение с большой высоты, на кадрах видеозаписи было видно, что мальчик находится в сознании, но у него заметили травмы головы.

Тысячи людей выразили поддержку мальчику в соцсетях: хэштег #SaveRayan находится в топе трендов "Твиттера" в Марокко. Пост с поддержкой Райана выложил известный алжирский футболист Рияд Марез.

Райану и солидарности с ним также был посвящен субботний выпуск ток-шоу популярного марокканского ведущего Рашида Аллали.

Предположительно, ребенок провалился в колодец, когда играл с ним рядом. Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал ребенка, после чего понял, что тот оказался под землей.