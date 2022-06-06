По меньшей мере пять человек погибли и еще более 20 получили ранения в результате стрельбы в двух городах США. В ночь на воскресенье, 5 июня, неизвестные открыли огонь по толпе в оживленном районе города Филадельфия, штат Пенсильвания, в результате инцидента погибли три человека, 11 были ранены, сообщила полиция города.

На месте происшествия полицейские нашли два полуавтоматических пистолета и многочисленные гильзы. Преступникам, однако, удалось скрыться. В момент перестрелки - около полуночи по местному времени - в этом районе, где расположено множество ресторанов и баров, находились сотни людей. Шеф полиции Филадельфии Даниэль Аутло рассказала, что на улице началась потасовка, в которой был замешан один из застреленных мужчин. Двое других погибших, мужчина и женщина, а также 11 пострадавших, по словам Аутло, были "случайными свидетелями".

Утром в воскресенье стрельба также произошла у ночного клуба в городе Чаттануга, штат Теннесси. Там, по данным полиции, были застрелены два человека, более десяти получили ранения. Еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия, один из них скончался. У нескольких пострадавших опасные для жизни травмы, сообщила журналистам шеф местной полиции Селеста Мерфи. По ее словам, обстоятельства преступления выясняются. Полиция пока никого не задержала.

Массовое убийство в начальной школе в Техасе

В последние недели в США участились случаи массовых убийств с применением огнестрельного оружия. В частности, 24 мая 18-летний старшеклассник пришел в начальную школу Robb Elementary School города Ювалд в штате Техас и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 22 человека - 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет и трое взрослых, включая самого нападавшего, которого застрелили сотрудники полиции.

Нападение стало одним из самых массовых по числу жертв среди подобных нападений на американские школы за всю историю. После стрельбы в Техасе в США возобновилась дискуссия о необходимости ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия.

Выступая на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Техасе 27 мая, президент США Джо Байден призвал "противостоять оружейному лобби" в стране. "Я сыт этим по горло. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню", - заявил Байден. Между тем бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на том же съезде высказался против ужесточения контроля за оборотом оружия, предложив направить усилия на изменение системы безопасности в школах.