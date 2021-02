Не менее пяти человек погибли в аварии в северо-восточной части штата Техас на автомагистрали в городе Форт-Уэрт, сообщили в пожарной службе города в Twitter.

«В ДТП столкнулись не менее 100 машин, пять погибших, 36 человек доставлены в местные больницы», — говорится в сообщении.

Причиной аварии стало обледенение дороги, сообщили в полиции, передает CNN. Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9