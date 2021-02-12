Не менее пяти человек погибли в аварии в северо-восточной части штата Техас на автомагистрали в городе Форт-Уэрт, сообщили в пожарной службе города в Twitter.
«В ДТП столкнулись не менее 100 машин, пять погибших, 36 человек доставлены в местные больницы», — говорится в сообщении.
Причиной аварии стало обледенение дороги, сообщили в полиции, передает CNN. Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.
Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021
Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles... @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q— Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021
Позднее в полиции сообщили, что число погибших в результате ДТП увеличилось до шести, пишет CNN. По данным телеканала NBC, крупные аварии из-за погодных условий произошли и в других частях штата. В них погибли еще не менее трех человек.
Утром 11 февраля в Остине, примерно в 180 милях к югу от Форт-Уэрта, пять человек были доставлены в больницы из-за столкновения 26 автомобилей, сообщал департамент неотложной медицинской помощи округа Остин-Трэвис.
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