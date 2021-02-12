Не менее пяти человек погибли в аварии в северо-восточной части штата Техас на автомагистрали в городе Форт-Уэрт, сообщили в пожарной службе города в Twitter.

«В ДТП столкнулись не менее 100 машин, пять погибших, 36 человек доставлены в местные больницы», — говорится в сообщении.

Причиной аварии стало обледенение дороги, сообщили в полиции, передает CNN. Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

Позднее в полиции сообщили, что число погибших в результате ДТП увеличилось до шести, пишет CNN. По данным телеканала NBC, крупные аварии из-за погодных условий произошли и в других частях штата. В них погибли еще не менее трех человек.

Утром 11 февраля в Остине, примерно в 180 милях к югу от Форт-Уэрта, пять человек были доставлены в больницы из-за столкновения 26 автомобилей, сообщал департамент неотложной медицинской помощи округа Остин-Трэвис.