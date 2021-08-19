Пока неизвестно, кто официально возглавит страну и войдет в новое правительство. Но о ключевых фигурах организации мир кое-что знает.

1. Хайбатулла Ахундзада



Третий после муллы Омара (умер, как считается, в 2013 году) и Ахтара Мансура (убит в 2016 году) верховный командующий талибов. Занял свой нынешний пост в мае 2016 года. Имеет репутацию скорее богослова, нежели военного.

Ахундзада родился в южной провинции Кандагар, по неподтвержденным данным, в 1961 году. Его отец был сельским имамом.

В 1980-х годах будущий лидер талибов вступил в ополчение, воевавшее с советскими войсками, но непосредственно в боях не участвовал.

Затем переехал с семьей в Пакистан, обосновался в городе Кветта на севере страны и поступил там в медресе.

В 1994 году примкнул к "Талибану" — изначально движению радикально настроенных студентов религиозных школ, несколькими месяцами ранее основанному в Пакистане муллой Омаром и тремя его сподвижниками.

Во время первого правления талибов (1996-2001) возглавлял один из шариатских судов. Тогда талибы запретили телевидение, кино, музыку, косметику, спорт и посещение школы девочками старше 10 лет. Практиковались побивание камнями, отсечение рук и публичные порки.

Какие приговоры выносил лично Ахундзада, достоверно неизвестно.

Лидер талибов почти не появляется не публике и не делает заявлений. Среди самих талибов считается жестким консерватором.

В начале августа представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что Ахундзада возглавляет движение и является высшим авторитетом по всем вопросам.

23-летний сын Ахундзады в 2017 году таранил начиненным взрывчаткой грузовиком армейскую базу на юге Афганистана. Брат погиб в 2019 году при взрыве бомбы в мечети в Кветте.

2. Абдул Гани Барадар



Заместитель Ахундзады по политическим делам. Один из четырех сооснователей "Талибана". Главный дипломат и публичное лицо движения.

Именно он выступил с официальным заявлением о победе талибов.

Родился в 1968 году провинции Урузган в центральной части Афганистана. Участвовал в сопротивлении советскому вторжению и еще тогда познакомился с муллой Омаром и, как сообщалось, женился на его сестре. После вывода советских войск основал медресе в Кандагаре. В первом правительстве талибов занимал пост замминистра обороны.

В дальнейшем, по имеющимся данным, играл важную роль в планировании боевых действий и терактов и отвечал за их финансирование.

В феврале 2010 года был задержан в ходе американо-пакистанской совместной операции в Карачи. Восемь лет провел в пакистанской тюрьме, был освобожден в рамках начавшегося мирного процесса.

С января 2019 года практически безвыездно находился в столице Катара Дохе, где возглавлял делегацию талибов на переговорах с американцами и 29 февраля 2020 года подписал мирное соглашение с госсекретарем США Майком Помпео.

Разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, встречался с министрами иностранных дел Китая и России Ваном И и Сергеем Лавровым.

Осведомленные люди характеризуют Барадара как спокойного дипломата, который говорит только по существу, и человека с большими амбициями.

3. Мохаммад Якуб



Заместитель Хайбатуллы Ахундзады по военным делам. Сын покойного муллы Омара. Ему около 30 лет.

После гибели Ахтара Мансура от удара американского беспилотника в 2016 году рассматривался как претендент на пост лидера "Талибана", но руководство движения сочло его слишком молодым и неопытным.

Считается, что Мохаммад Якуб находится в хороших отношениях с Абдул Гани Барадаром и вместе с ним представляет относительно умеренное крыло движения.

4. Сираджуддин Хаккани



После смерти его отца Джалалуддина Хаккани, одного из главных полевых командиров моджахедов в 1980-х годах, возглавил созданную тем группировку, известную как "Сеть Хаккани", и влился с ней в ряды талибов.

"Сеть Хаккани" считается самой организованной и боеспособной частью талибского ополчения. Ответственна за ряд громких нападений на афганскую армию и силы международной коалиции, а также теракты в одном из отелей Кабула и посольстве Индии и покушение на бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. По имеющимся данным, в значительной мере контролирует афгано-пакистанскую границу. Признана в США террористической организацией.

Сираджуддину Хаккани около 45 лет. Его нынешнее местопребывание неизвестно.

В прошлом году незадолго до подписания соглашения в Дохе опубликовал в New York Times статью, в которой, в частности, говорилось: "Более четырех десятилетий драгоценные жизни афганцев растрачиваются каждый день. Все устали от войны. Я убежден, что необходимо прекратить убивать и калечить".

5. Абдул Хаким



Авторитетный богослов, примерный ровесник и особо приближенный сподвижник лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады. Как и тот, никогда не был полевым командиром. По прогнозам ряда экспертов, может возглавить в новом Афганистане систему шариатских судов.

С сентября 2020 года руководил представительством талибов в Дохе. До этого много лет жил в Кветте, считавшейся неофициальной столицей талибов, что отрицали пакистанские власти. Возглавлял там влиятельный совет религиозных деятелей и медресе, где учились в основном выходцы из Афганистана.