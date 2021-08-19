aA
Движение "Талибан" удивило многих, захватив Афганистан всего за 10 дней. Об этом сообщает BBC.
Talibano atstovai susitiko su H. Karzai ir A. Abdullah
Talibano atstovai susitiko su H. Karzai ir A. Abdullah
© Reuters / Scanpix

Пока неизвестно, кто официально возглавит страну и войдет в новое правительство. Но о ключевых фигурах организации мир кое-что знает.

1. Хайбатулла Ахундзада


Третий после муллы Омара (умер, как считается, в 2013 году) и Ахтара Мансура (убит в 2016 году) верховный командующий талибов. Занял свой нынешний пост в мае 2016 года. Имеет репутацию скорее богослова, нежели военного.

Ахундзада родился в южной провинции Кандагар, по неподтвержденным данным, в 1961 году. Его отец был сельским имамом.

Статьи по теме:
Очевидцы рассказывают о выстрелах и погибших в аэропорту Кабула  (3)
"Талибан": Афганистан точно не будет демократическим государством  (7)

В 1980-х годах будущий лидер талибов вступил в ополчение, воевавшее с советскими войсками, но непосредственно в боях не участвовал.

Затем переехал с семьей в Пакистан, обосновался в городе Кветта на севере страны и поступил там в медресе.

В 1994 году примкнул к "Талибану" — изначально движению радикально настроенных студентов религиозных школ, несколькими месяцами ранее основанному в Пакистане муллой Омаром и тремя его сподвижниками.

Во время первого правления талибов (1996-2001) возглавлял один из шариатских судов. Тогда талибы запретили телевидение, кино, музыку, косметику, спорт и посещение школы девочками старше 10 лет. Практиковались побивание камнями, отсечение рук и публичные порки.

Какие приговоры выносил лично Ахундзада, достоверно неизвестно.

Лидер талибов почти не появляется не публике и не делает заявлений. Среди самих талибов считается жестким консерватором.

В начале августа представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что Ахундзада возглавляет движение и является высшим авторитетом по всем вопросам.

23-летний сын Ахундзады в 2017 году таранил начиненным взрывчаткой грузовиком армейскую базу на юге Афганистана. Брат погиб в 2019 году при взрыве бомбы в мечети в Кветте.

2. Абдул Гани Барадар


Заместитель Ахундзады по политическим делам. Один из четырех сооснователей "Талибана". Главный дипломат и публичное лицо движения.

Именно он выступил с официальным заявлением о победе талибов.

Родился в 1968 году провинции Урузган в центральной части Афганистана. Участвовал в сопротивлении советскому вторжению и еще тогда познакомился с муллой Омаром и, как сообщалось, женился на его сестре. После вывода советских войск основал медресе в Кандагаре. В первом правительстве талибов занимал пост замминистра обороны.

В дальнейшем, по имеющимся данным, играл важную роль в планировании боевых действий и терактов и отвечал за их финансирование.

В феврале 2010 года был задержан в ходе американо-пакистанской совместной операции в Карачи. Восемь лет провел в пакистанской тюрьме, был освобожден в рамках начавшегося мирного процесса.

С января 2019 года практически безвыездно находился в столице Катара Дохе, где возглавлял делегацию талибов на переговорах с американцами и 29 февраля 2020 года подписал мирное соглашение с госсекретарем США Майком Помпео.

Разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, встречался с министрами иностранных дел Китая и России Ваном И и Сергеем Лавровым.

Осведомленные люди характеризуют Барадара как спокойного дипломата, который говорит только по существу, и человека с большими амбициями.

3. Мохаммад Якуб


Заместитель Хайбатуллы Ахундзады по военным делам. Сын покойного муллы Омара. Ему около 30 лет.

После гибели Ахтара Мансура от удара американского беспилотника в 2016 году рассматривался как претендент на пост лидера "Талибана", но руководство движения сочло его слишком молодым и неопытным.

Считается, что Мохаммад Якуб находится в хороших отношениях с Абдул Гани Барадаром и вместе с ним представляет относительно умеренное крыло движения.

4. Сираджуддин Хаккани


После смерти его отца Джалалуддина Хаккани, одного из главных полевых командиров моджахедов в 1980-х годах, возглавил созданную тем группировку, известную как "Сеть Хаккани", и влился с ней в ряды талибов.

"Сеть Хаккани" считается самой организованной и боеспособной частью талибского ополчения. Ответственна за ряд громких нападений на афганскую армию и силы международной коалиции, а также теракты в одном из отелей Кабула и посольстве Индии и покушение на бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. По имеющимся данным, в значительной мере контролирует афгано-пакистанскую границу. Признана в США террористической организацией.

Сираджуддину Хаккани около 45 лет. Его нынешнее местопребывание неизвестно.

В прошлом году незадолго до подписания соглашения в Дохе опубликовал в New York Times статью, в которой, в частности, говорилось: "Более четырех десятилетий драгоценные жизни афганцев растрачиваются каждый день. Все устали от войны. Я убежден, что необходимо прекратить убивать и калечить".

5. Абдул Хаким


Авторитетный богослов, примерный ровесник и особо приближенный сподвижник лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады. Как и тот, никогда не был полевым командиром. По прогнозам ряда экспертов, может возглавить в новом Афганистане систему шариатских судов.

С сентября 2020 года руководил представительством талибов в Дохе. До этого много лет жил в Кветте, считавшейся неофициальной столицей талибов, что отрицали пакистанские власти. Возглавлял там влиятельный совет религиозных деятелей и медресе, где учились в основном выходцы из Афганистана.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

США блокируют талибам доступ к счетам правительства Афганистана (6)

Вашингтон заблокирует доступ радикальной исламской...

Во сколько Западу обошлась военная кампания в Афганистане? (56)

После вывода иностранных войск из Афганистана и...

TOP новостей

Порядок в Литве: когда надо носить маски, и что грозит за нарушения (47)

В Литве действуют новые правила, в которых до конца еще...

Speciali „Delfi Svarbiausia“ su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku Arvydas Anušauskas Aleksandras Matonis

"Delfi. Главное": спецвыпуск с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом И бывшим руководителем Спецмиссии Литвы в Афганистане Александрасом Матонисом (54)

Гость специального выпуска "Delfi. Главное" - министр...

Vilnius

Президент Литвы отмечает отсутствие доступной услуги по выдаче "паспорта возможностей" (8)

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с...

На европейской карте COVID-19 Литва попала в красную зону (11)

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний...

Глава Минздрава Литвы: такими темпами к сентябрю мы привьем 70% жителей (72)

Если сохранятся нынешние темпы вакцинации, то 70%...