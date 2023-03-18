Киевская областная военная администрация призвала жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

Сообщается о работе украинской ПВО в Киевской, Житомирской, Черниговской и Днепропетровской областях. Над Днепропетровщиной сбиты три БПЛА, предположительно - Shahed-131/136, сообщило воздушное командование "Восток".

При этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о попадании двух дронов в объект критической инфраструктуры в городе Новомосковск, и о "серьезных разрушениях" в результате этого. Ранее мэр города Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе, а украинские Telegram-каналы опубликовали фото с места с поднимающимся столбом огня.

В Киеве были уничтожены все дроны-камикадзе, атаковавшие столицу Украину. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко. "Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы Shahed, - написал он. - Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По информации на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется".