"Всего через шесть часов после ночной атаки страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", - цитирует Попко пресс-служба КГВА.

По его данным, попаданий по объектам в Киеве не допущено.

"Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе три случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - добавил Попко.