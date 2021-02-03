Как пишет Guardian, Навальный нашел отклик в сердцах многих людей, особенно юного поколения, которое два десятка лет растет в стране, где не меняются лидеры. Их не трогает ностальгия по сверхдержаве, и они чаще видят в Путине крестного отца всех тех пиявок, которые присосались ко всему, на чем можно заработать деньги в России, которые жиреют и ничего не отдают взамен.

Путин останется на своем месте. Не заметно ни признаков раскола внутри режима, ни стимулов для отказа от проверенных приемов пребывания у власти: то есть от борьбы с инакомыслием, дискредитации врагов в государственных СМИ, фальсификации выборов. Многие россияне либо верят кремлевским сигналам, либо чувствуют безысходность, погрязнув в культуре фатализма, то есть принятии подчинения народа далекой от него корыстной элите, полагает издание.

Но все же дело Навального задело какую-ту струну в людях.

По словам автора статьи Рафаэля Бера, его знакомые россияне рассказали, что еще слишком рано говорить, в чем это проявляется, но что-то определенно поменялось.

Отчасти это объясняется последствиями длительной экономической стагнации. Отчасти - скукой поколения, жизненные перспективы которого застряли в застое путинской России. Отчасти это проницательность, с которой Навальный развенчивает культ жесткого правителя, ворвавшись в его вульгарный дворец и наступив ему на мозоль, пишет Guardian и добавляет, что в отличие от других оппонентов Путина Навальный делает нечто, ставящее под угрозу репутацию гангстера, - умаляет его в глазах других людей.

"Очень серьезная проблема для Кремля"

Телеканал CNN считает, что приговор, вынесенный Алексею Навальному, лишь подчеркивает, насколько велико влияние оппозиционера в российской политической жизни.

"В течение многих лет Кремль публично принижал значение Алексея Навального, называя его не слишком влиятельным блогером, который пользуется небольшой поддержкой населения" - напоминает телеканал.

При этом, по мнению CNN, массовые протестные акции, прошедшие в последние недели в нескольких десятках российских городов, лишний раз подтвердили, что и сам Навальный, и его антикоррупционные расследования стали для Кремля настоящей и очень серьезной проблемой.

"НАТО стоит приготовиться к внешним провокациям"

Wall Street Journal в редакционной статье подчеркивает, что решение об отравлении Навального принимал лично Путин, который, как и члены его ближайшего окружения, теперь должен испытывать страх.

"Мы хотели бы оказаться в этом кабинете в тот момент, когда в прошлом году Владимир Путин спорил с тем человеком, который предложил отравить Алексея Навального, - пишет издание. - Путин и раньше переживал протестные акции, особенно в 2012 году, но его популярность сейчас падает на фоне слабеющей из-за низких цен на нефть и западных санкции экономики".

Издание напоминает, что новый госсекретарь США уже выступил с крайне резким обращением к российским властям, потребовав от Кремля немедленно и без дополнительных условий освободить Навального. Но, как считает редколлегия Wall Street Journal, этот призыв не принесет результатов, если о новых жестких мерах в отношении Москвы не объявит и Белый дом.

"На Путина можно будет произвести впечатление, только если администрация Байдена сможет организовать солидарный ответ Запада, который будет включать еще более жесткие санкции, в том числе и против представителей ближнего круга хозяина Кремля", - говорится в редакционной статье.

Издание также напоминает, что Москва может использовать и уже проверенную тактику гибридной войны.

"НАТО также стоит приготовиться к внешним провокациям, если Путин захочет отвлечь внимание россиян от внутренних проблем. Он уже делал это, и президент Байден это прекрасно знает. В то время он занимал пост вице-президента", - напоминает Wall Street Jornal.

"Пора прекратить деловые контакты с Путиным"

В редакционной статье New York Post, традиционно поддерживающей республиканцев, подробно перечисляются общеизвестные, на взгляд издания, прегрешения российского президента.

Редколлегия газеты предсказывает, что приговор Навальному официальные лица в Москве опять назовут "внутренним делом России", и потребуют от стран Запада не вмешиваться в эти процессы.

Ответить на это газета предлагает максимально жестко.

Забудьте о том, что это "внутреннее дело", как об этом говорят прислужники Путина. С развязанными им войнами (гибридными и другими), с мошенничеством на Олимпийских играх, кибератаками и вмешательством в наши выборы, захватом территорий чужих стран, российский лидер доказал, что он является врагом всех цивилизованных норм.

Пора навсегда прекратить любые деловые контакты с ним, и начать относиться к нему так, как он этого заслуживает - как к изгою, призывает издание.

"Протестному движению будет трудно без лидера"

Влиятельный американский интернет-портал VOX напоминает, что в 2013 году Навальный уже был приговорен к пяти годам тюремного заключения, но вышел на свободу уже на следующий день после оглашения приговора.

На этот раз, считает преподаватель Университета Дюка Ирина Соболева, все будет по другому. "Он либо останется в тюрьме на более долгий срок, либо выйдет на свободу под гарантии того, что он навсегда покинет страну", - говорит она, считая, что за последние годы режим в России стал более репрессивным.

По ее мнению, после ареста Навального протестное движение в России пойдет на спад.

"Движение сохранится, но ему будет очень сложно развиваться без своего лидера, которого лишили доступа к публичным площадкам", - считает директор Центра изучения Евразии и России в университете Джорджтаун Анджела Стэнт.

"Навальный стал более известен среди россиян"

Немецкая Deutsche Welle побеседовала с экспертом по России из Германского общества внешней политики Сарой Пагунг, которая считает, что Алексей Навальный опасен для российских властей тем, что наглядно доказывает: режим просто не в состоянии полностью контролировать все, и формирование реальной оппозиции возможно.

По ее словам, Навальному в последние годы, несмотря на все потуги властей, удалось резко повысить свою известность у россиян. И ему это удалось, несмотря на то, что ему почти не уделяли времени на телевидении и он почти не появляется в крупных печатных СМИ".

Поэтому вполне понятно, что с точки зрения режима опасно отпускать на свободу лидера оппозиции в преддверии намеченных на осень выборов в России, пишет DW.

"У Путина есть причины для беспокойства"

Испанская El Pais пишет, что возвращение Навального в Россию вдохнуло новую жизнь в протестное движение: десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы показать свою позицию, и многие были задержаны полицией.

Реакция режима свидетельствует о растущей среди россиян поддержке оказавшегося в тюрьме лидера и расширении географии и социальной принадлежности его сторонников.

Также издание отмечает, что на протесты приходит все больше женщин.

Пока неизвестно, будет ли у нынешнего протеста продолжени, и чего в результате удастся добиться, но у Путина есть причины для беспокойства из-за смелости людей и их уверенности в своей правоте. Люди требуют освободить Навального и обеспечить его физическую безопасность. Оппозиционер недавно подчеркнул, что не собирается совершать самоубийство.

Западу необходимо четко продемонстрировать свою поддержку Навальному, особо не критикуя его взгляды, а также действовать сообща, чтобы давление на Кремль было более эффективным.

Хорошей возможностью для этого станет запланированный на этой неделе визит в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике Хосепа Боррелла, которому стоит попытаться встретиться с осужденным оппозиционером, пишет газета.

"Не все оппозиционеры в России готовы сплотиться вокруг Навального"

Как пишет французская Le Parisian, еще недавно он был тем, чье имя никогда не называлось. Алексей Навальный, как и колдун Волан-де-Морт, вечный противник Гарри Поттера, более или менее не существовал в медиавселенной российского государства.

Владимир Путин особенно усердно старался никогда не называть вслух имя своего самого яростного политического оппонента. Теперь, после многочисленных демонстраций, осуждающих коррупцию российского режима, и ареста лидера оппозиции, похоже, ситуация поменялась.

"Безусловно, он получил признание. Но есть разница в том, как его воспринимает Запад, где он один олицетворяет оппозицию Путину, и Россия, где существует более широкое политическое поле. Не все противники режима готовы сплотиться вокруг него, а некоторые обвиняют его в том, что он действует в одиночку, не создавая, например, настоящую партию или не осуждая вторжение в Крым", - рассказала изданию сотрудник Университета Западного Парижа - Нантер-ля-Дефанс Анна Колин Лебедева.

"Проявленное им мужество [в решении вернуться в Россию] дает ему моральный вес, которого у него не было раньше. Даже самые скептически настроенные россияне сказали бы сегодня, что настоящая антипутинская фигура - это Навальный", - цитирует ее издание.