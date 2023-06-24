Путин выступил и назвал действия Пригожина "ударом в спину","предательством" и "изменой"

Действия ЧВК "Вагнер" он назвал "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой".

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", - говорит Путин и обещает "неминуемое наказание".

Евгения Пригожина он так ни разу и не назвал по имени, отмечает BBC.

Еще один момент, на который следует обратить внимание: Путин сказал, что ВС РФ получили приказ "по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж", [к ним] "будут предприняты решительные действия, они будут жесткими".

Сеголня утром глава частной военной компании "Вагнер"Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в котором заявил, что взяты под контроль "военные объекты Ростова, в том числе аэродром".