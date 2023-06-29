Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о коронавирусе

В то же время с начала пандемии ковида Путин избегал личных контактов. Журналистов перед встречей с президентом РФ сажали на карантин, а на переговорах Путина с президентом Франции поставили четырехметровый стол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам пожелал поприветствовать толпу вблизи, несмотря на рекомендации врачей. "С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поздравить их", - пояснил он.