29 июня 2023 г. 15:54

Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о коронавирусе

 
Украинская правда
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA-ELTA

Российские пропагандисты показали, как Владимир Путин вышел к ошалевшей толпе на площади в Дербенте во время визита в Дагестан, и президента России не остановили санитарные ограничения, которых он придерживался с начала пандемии Covid-19.

В то же время с начала пандемии ковида Путин избегал личных контактов. Журналистов перед встречей с президентом РФ сажали на карантин, а на переговорах Путина с президентом Франции поставили четырехметровый стол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам пожелал поприветствовать толпу вблизи, несмотря на рекомендации врачей. "С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поздравить их", - пояснил он.

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Украинская правда
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