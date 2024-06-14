2024.06.14 14:37

Путин выдвинул условия для мирных переговоров с Украиной

 
BBC Russian
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Maxim Shemetov | Reuters / Scanpix

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД, назвал главные условия для начала мирных переговоров с Украиной о завершении конфликта: вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО.

„Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений“, — заявил он (цитата по „РИА Новости“).

Как подчеркнул Путин, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, заверив, что ВСУ будет гарантирован безопасный отвод войск.

„Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России“, — добавил он.

Также Путин заявил, что в рамках сделки Россия потребует „обеспечения прав русскоязычных“ в Украине.

Это заявление Путин сделал накануне начала саммита мира в Швейцарии, Россию на него не пригласили. В повестке саммита вопроса перемирия нет.

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