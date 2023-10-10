Путин впервые прокомментировал войну Израиля и ХАМАС – во всем оказались виноваты США

"США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего – реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", – сказал Путин.

По словам Путина, ущерб гражданскому населению в ходе конфликта "должен быть минимизирован и сведен к нулю" и призвал к этому все стороны конфликта.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали операцию "Буря Аль-Аксы" – выпустили по Израилю несколько тысяч ракет и прорвались на территорию страны. Израильское правительство фактически объявило о состоянии войны – задействовало параграф "40-Алеф" (40א).

Утром 9 октября Армия обороны Израиля заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа. В ночь на 10 октября авиация Армии обороны Израиля нанесла более 200 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа.