Путин впервые прокомментировал войну Израиля и ХАМАС – во всем оказались виноваты США

 
Zerkalo.io
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA - ELTA

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани назвал войну Израиля и палестинского ХАМАС ярким примером провала политики США, передает его пресс-служба. По его мнению, США в своей политике на Ближнем Востоке игнорировали интересы палестинского народа.

"США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего – реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", – сказал Путин.

По словам Путина, ущерб гражданскому населению в ходе конфликта "должен быть минимизирован и сведен к нулю" и призвал к этому все стороны конфликта.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали операцию "Буря Аль-Аксы" – выпустили по Израилю несколько тысяч ракет и прорвались на территорию страны. Израильское правительство фактически объявило о состоянии войны – задействовало параграф "40-Алеф" (40א).

Утром 9 октября Армия обороны Израиля заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа. В ночь на 10 октября авиация Армии обороны Израиля нанесла более 200 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа.

В результате нападения ХАМАС на Израиль, по данным на вечер 9 октября, погибли не менее 900 человек, говорится в сводке управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 2741 человек получил ранения, сообщает израильский Минздрав.

Количество погибших в Газе возросло до 704 человек, четыре тысячи ранены, передает палестинский Минздрав.

МИД Беларуси выразил "серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами". Александр Лукашенко ситуацию не комментировал.

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