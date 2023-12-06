Путин впервые после выдачи ордера МУС прибыл на Ближний Восток

Там у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

После этого Путин, как ожидается, отправится в Саудовскую Аравию, где уже в среду встретится с фактическим руководителем государства, наследным принцем Мухаммедом.

ОАЭ и Саудовская Аравия не участвуют в работе МУС, выдавшего ордер на Путина в марте 2023 года. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащий с Россией Китай, а также побывал на контролируемых Москвой территориях Украины.

Российский президент пропустил саммиты БРИКС в Южной Африке и G20 в Индии. В начале мая южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники писала, что власти Южно-Африканской Республики просили Путина не приезжать: страна признаёт юрисдикцию МУС и, согласно взятым на себя международным обязательствам, должна была бы его арестовать.