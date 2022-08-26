aA
Президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает штатную численность вооруженных сил страны на 137 тысяч человек. Общая штатная численность ВС РФ увеличится до 2,03 миллиона человек, из которых штатных военнослужащих — 1,15 миллиона.
Указ вступит в силу 1 января 2023 года, для его реализации Минобороны выделят средства из федерального бюджета.
Согласно предыдущему указу, подписанному 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1,9 миллиона человек, из которых 1,01 миллиона — военнослужащие. Он вступил в силу 1 января 2018 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Тысячи клиентов Perlas energija еще не выбрали поставщика: осталось несколько дней
Государство готовит план по спасению клиентов I и II...
Эфир Delfi: итоги недели с политическим обозревателем Константином Эггертом
Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели:...
Июльские зарплаты впечатляют: на первом месте средняя зарплата 57 000 евро
В июле 19 компаний в Литве платили средние зарплаты...
Синоптики рассказали, когда уйдет тропическая жара
В пятницу погоду в Литве обусловит ослабевающий...
Генпрокуратура просит суд ликвидировать ассоциацию Палецкиса
Генеральная прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что...