Указ вступит в силу 1 января 2023 года, для его реализации Минобороны выделят средства из федерального бюджета.

Согласно предыдущему указу, подписанному 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1,9 миллиона человек, из которых 1,01 миллиона — военнослужащие. Он вступил в силу 1 января 2018 года.