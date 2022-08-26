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Президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает штатную численность вооруженных сил страны на 137 тысяч человек. Общая штатная численность ВС РФ увеличится до 2,03 миллиона человек, из которых штатных военнослужащих — 1,15 миллиона.
Указ вступит в силу 1 января 2023 года, для его реализации Минобороны выделят средства из федерального бюджета.
Согласно предыдущему указу, подписанному 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1,9 миллиона человек, из которых 1,01 миллиона — военнослужащие. Он вступил в силу 1 января 2018 года.
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