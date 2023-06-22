Путин собрал заседание Совбеза, чтобы послушать о потерях Украины

— После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [ВСУ] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов, — сообщил Путину Шойгу.
Он отметил, что несмотря на потери, на других направлениях силы «для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть». К тому же Запад планирует поставить Украине дополнительное вооружение и бронетехнику.
— С учетом тех потерь… мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет, — уверен Шойгу.
«Рвутся в бой»
Глава российского военного ведомства также заявил, что в войска по контракту набрали 114 тысяч человек и 52 тысячи добровольцев.
— Они, как добровольцы, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет, они должны пройти серьезную подготовку, чем они и занимаются, — сказал Шойгу, отметив «высочайшую мотивацию» бойцов.
По его словам, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек. Минобороны к концу июня сформирует резервы Вооруженных сил в составе отдельной армии.
— Плюс к этому пять полков — в первую и двадцатую армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии, — доложил Шойгу, добавив, что для формирования соединений уже поставлено более 3,7 тысяч единиц техники.
О потерях в живой силе и технике
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что потери украинских войск в живой силе за время наступления превысили 13 тысяч человек.
— На сегодняшний день мы владеем следующими данными. С 4 по 21 июня уничтожили: танков — 246 единиц, в том числе западных — 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595 единиц, в том числе БМП — 152 единицы, из них западных — 59, боевые бронированные машины — 443 единицы, орудия полевой артиллерии и минометы — 279 единиц, из них западных — 48. Ракетные системы залпового огня — 42 единицы, зенитные ракетные комплексы — две единицы, тактические истребители — десять единиц, вертолёты — четыре единицы, беспилотные летательные аппараты — 264 единицы, автомобильная техника — 424 единицы, — доложил Патрушев.
Шойгу заявил, что что данные по потерям украинской стороны Россия получает из радиоперехватов переговоров командиров ВСУ.
Напомним, российская сторона заявляет, что ВСУ ведут контрнаступление с 4 июня и при этом несут большие потери и «не имеют успехов» ни на одном из направлений.
Между тем глава ЧВК Вагнера Пригожин назвал эту информацию ложной, заявив, что военное руководство занимается «подтасовкой фактов» и отправляет в Москву «красивые доклады», обманывая «верховного главнокомандующего» и «российский народ», а «ценой спецоперации» становится тотальное уничтожение российской армии.
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