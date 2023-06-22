Путин собрал заседание Совбеза, чтобы послушать о потерях Украины

— После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [ВСУ] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов, — сообщил Путину Шойгу.

Он отметил, что несмотря на потери, на других направлениях силы «для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть». К тому же Запад планирует поставить Украине дополнительное вооружение и бронетехнику.

— С учетом тех потерь… мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет, — уверен Шойгу.

«Рвутся в бой»

Глава российского военного ведомства также заявил, что в войска по контракту набрали 114 тысяч человек и 52 тысячи добровольцев.

— Они, как добровольцы, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет, они должны пройти серьезную подготовку, чем они и занимаются, — сказал Шойгу, отметив «высочайшую мотивацию» бойцов.