Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Он стал секретарем Совбеза вместо Патрушева

Поздним вечером 12 мая президент России Владимир Путин отправил в Совет Федерации свои предложения по кандидатурам на должности руководителей силовых ведомств — по закону их после консультаций утверждает именно Совфед, а не Государственная Дума, как, например, большинство министров. Среди тех, кого Путин предложил переназначить на свои должности, не оказалось министра обороны Сергей Шойгу, который возглавлял ведомство еще с 2012 года.