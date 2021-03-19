"Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран",- сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Путин также заявил, что даст поручение МИД проработать соответствующий вопрос.

"Медуза" напоминает, что Джо Байден 17 марта утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. После этого Россия отозвала посла из Вашингтона для консультаций.

Утром 18 марта Путин заявил, что пожелал бы здоровья Байдену в ответ на обвинения. Он также вспомнил детскую дразнилку: ”Кто как обзывается, тот так и называется”, напоминает "Медуза".

Позже в четверг агентство РБК сообщило: Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом.

Президент США Джо Байден завтра будет занят. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя предложение президента России организовать переговоры лидеров стран в прямом эфире в ближайшее время, к примеру, в пятницу 19 марта.

”Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят”, — сказала она.

Кроме того, Псаки напомнила, что Байден уже провел ранее телефонные переговоры с Владимиром Путиным, и ”есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”.

”Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч”, — добавила она.