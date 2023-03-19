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По данным Кремля, президент России Владимир Путин в субботу, 18 марта, совершил "рабочий визит" в украинский портовый город Мариуполь на Азовском море. Это первая поездка Путина на оккупированные РФ территории с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

По информации пресс-службы Кремля, распространенной в ночь на 19 марта, российский лидер прибыл в Мариуполь на вертолете и ознакомился с обстановкой в разрушенном городе и ходом восстановительных, совершив поездку за рулем автомобиля. Кроме того, сообщается, что Путин пообщался с жителями города.

В субботу Путин посетил также Крымский полуостров, который был аннексирован Россией в нарушение международного права в 2014 году.

В 2022 году Мариуполь был сначала осажден российскими войсками, а в мае взят под полный контроль. Город был в значительной степени разрушен во время боевых действий.

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Deutsche Welle
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