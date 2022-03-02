В своей речи Байден заверил американцев в своей неколебимой решимости в том, что свобода всегда восторжествует над тиранией.

Пообещав дальнейшие экономические ответные меры, президент США сказал о Путине: "Он понятия не имеет, что его ждет".

"Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия... Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить... Путин ошибся. Мы были готовы", - заявил Джо Байден.

Американский лидер заявил, что США готовы защищать "каждый дюйм территории НАТО", но воевать на Украине не собираются.

"Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими военными на Украине, - сказал Байден.- Наши военные не поедут в Европу сражаться на Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО".

По его словам, США мобилизует наземные, морские и воздушные силы, чтобы защищать своих союзников, в том числе Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

Джо Байден заявил, что США и партнеры тщательно готовились к возможному российскому вторжению на Украину.

"Я провел бесчисленные часы, объединяя наших европейских союзников. Вместе с нашими союзниками мы прямо сейчас вводим мощные экономические санкции. Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более $1 млрд прямой помощи", - отметил он.

Байден подчеркнул, что в ситуации с Украиной наблюдается единство среди лидеров государств. "Мы наблюдаем более единую Европу, более единый Запад", - заявил президент США.

В качестве еще одной ответной меры Байден объявил, что США закроют свое воздушное пространство для российских самолетов после аналогичных запретов властей Канады и Европы.

Американский минтранс пояснил, что запрет касается всех самолетов, используемых, зарегистрированных и сертифицированных в России, включая чартерные рейсы.

Представители обеих партий в Конгрессе тем временем добиваются того, чтобы Белый дом еще более ужесточил антироссийские санкции и в том числе наложил запрет на импорт российской нефти.

Ведущие республиканцы критично высказались по поводу речи Байдена, указав на то, что в разгар конфликта на Украине Россия продолжает импортировать нефть. Некоторые демократы также высказались за этот запрет, при этом отвергнув призывы к увеличению добычи нефти в США.

За несколько часов до своего обращения к нации Байден разговаривал с президентом Украины Зеленским о том, как США могут помочь украинцам, уже шесть дней отбивающих российское наступление.