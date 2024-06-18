Путин поблагодарил КНДР за поддержку войны против Украины

Договор о стратегическом партнерстве

Прибытие Путина в КНДР с государственным визитом ожидается вечером 18 июня. Он приезжает по приглашению руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, посетившего Россию в сентябре прошлого года. Это уже второй визит Путина в КНДР в должности президента. Первый раз он посетил эту страну в 2000 году по приглашению тогдашнего северокорейского руководителя Ким Чен Ира.